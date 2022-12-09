Новости мира: владельцы танкеров могут потерять до 13 млн долларов из-за простоя в Турции

Владельцы танкеров, которые застряли в проливах Босфор и Дарданеллы, могут потерять до 13 миллионов долларов. Упущенную выгоду подсчитали в агентстве Bloomberg. В данный момент средняя ставка за простой составляет около 100 тысяч долларов в сутки, а компании, нанявшие суда для перевозки нефти, могут отказать компенсировать потерянные дни. Затор возник из-за того, что Турция требует дополнительных документов о страховании грузов. Власти не хотят нарушать санкции, которые ввели государства G7 и Австралия, установив потолок цен на российскую нефть.

Около 350 полицейских вторглись на север Косова и Метохии. Правоохранители практически оккупировали один из городов. Все они в полном боевом снаряжении, вооружены длинноствольным оружием, передвигаются на бронеавтомобилях, сообщил глава канцелярии по этой местности Петар Петкович. Данное вторжение незаконно, заявил он. Косовская полиция может въезжать на населенную сербами территорию только с разрешения руководителей четырех муниципалитетов Сербии.

Четыре округа Парижа погрузились во тьму из-за поломки трансформатора. Обесточенными оказались 125 тысяч домов. Подачу электричества быстро восстановили. В данный момент выясняют, что стало причиной аварии.

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