Россиянам рассказали о самых обсуждаемых событиях в мире

Новым канцлером Германии стал Олаф Шольц. За него проголосовали 395 депутатов Бундестага от трех ведущих партий. Шольц стал девятым канцлером Германии и четвертым социал-демократом на посту за всю историю ФРГ. Последние три года 63-летний политик был вице-канцлером и министром финансов в правительстве Ангелы Меркель. С 2011 по 2018 годы Шольц работал бургомистром Гамбурга.

На улицы Мюнхена, несмотря на метель, вышли сотни горожан с плакатами. Люди считают, что маски, коды и прививки нарушают их права. При этом среди манифестанов немало тех, кто уже вакцинировался. Это мероприятие прошло без столкновений с полицией.

В Саудовской Аравии дисквалифицировали 40 верблюдов, которые участвовали в фестивале короля Абдель Азиза, своеобразного конкурса красоты среди этих животных. В погоне за призом в 66 миллионов долларов заводчики не гнушались ничем: делали инъекции ботокса и гормонов, растягивали губы и носы верблюдов, окрашивали шерсть.

Олимпийские игры могут прекратить свое существование, если МОК откажется от политического нейтралитета. Об этом заявил глава олимпийского комитета Томас Бах. Он напомнил, что в древности соревнования перестали проводить после того, как в дело вмешался римский император. Ранее Канада поддержала дипломатический бойкот зимней Олимпиады в Китае. Бойкотировать Олимпийские игры в Пекине хотят дипломатические делегации из США, Великобритании и Австралии. Олимпиада в Пекине будет проходить с 4 по 20 февраля.

Острая фаза коронавирусной пандемии закончится уже в следующем году. Так считает американский миллиардер, финансирующий разработку вакцин Билл Гейтс. Однако, откуда у него эта информация, бизнесмен не уточнил. Но он уверен в эффективности вакцин. Гейтс считает, что через пару лет людям придется задумываться о вирусе только тогда, когда они будут получать единую прививку от коронавируса и гриппа каждую осень.

Самую большую елку зажгли в Италии. Дерева там не оказалось, силуэт выложили из ламп и фонарей на склоне горы Инджино. Световую инсталляцию внесли в книгу рекордов Гиннеса – ее высота 750 метров, а ширина у основания – 450. На все это потратили 8,5 километров проводов.