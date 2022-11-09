Владельцы баров в Мадриде заявили о бедственном положении из-за роста цен на электричество

Клиенты испанских баров в центре Мадрида во время ужина оказались в полной темноте. Владельцы таких заведений на пять минут отключили свет, демонстрируя бедственное положение, в котором они оказались из-за роста цен на электричество и газ.

У некоторых держателей баров суммы в счетах уже втрое превысили прошлогодние, это серьезно сказалось на гостиничном и ресторанном бизнесе. Ряд посетителей акция застала врасплох, но они отнеслись к ней с пониманием. Как заявил один из гостей, растущие цены переворачивают все с ног на голову.

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