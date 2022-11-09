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Новости мира: протесты учителей и врачей вспыхнули в Вене

Новости мира: протесты учителей и врачей вспыхнули в Вене

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Протесты учителей и врачей вспыхнули в Вене. Бастующие требуют увеличить зарплату как минимум на 15%. Многотысячная толпа прошла по центру города. Многие протестующие несли плакаты, где говорилось, что люди не могут работать так плохо, как им за это платят.

Полицейские во Флориде спровоцировали массовую самоэвакуацию отдыхающих с одного из пляжей. Люди бросились врассыпную, когда стало известно, что патрульные взяли с собой собаку, натасканную на поиск наркотиков.

На парламентских выборах в США лидирует республиканская партия. По данным CNN, они почти с двукратным преимуществом опережают представителей партии демократов. Для контроля над палатой представителей республиканцам необходимо 218 мест. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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