Москвичам рассказали об актуальных мировых событиях

SpaceX успешно посадила ракету-носитель Falcon 9 на плавучую платформу-дрон в Атлантическом океане. Ракета отправила накануне с мыса Канаверал на орбиту два телекоммуникационных спутника Galaxy 33 и 34. Предполагается, что аппараты будут использовать для расширения высокочастотного телевизионного покрытия на территории Северной Америки. Спутники вышли на орбиту через 40 минут после старта носителя.

Серьезное наводнение произошло на испанском острове Майорка. Мощный тропический ливень обрушился на восточную часть курортного острова. Выезд из города заблокирован стихией, в водной ловушке оказались 40 тысяч человек. Больше всего пострадали низинные районы: там введен повышенный уровень опасности. Уже известно о первых пострадавших. Власти опасаются перебоев с поставками продовольствия.

В Германии тысячи демонстрантов собрались перед Бундестагом из-за энергокризиса. Под лозунгом "Наша страна превыше всего" немцы добиваются снижения цен и отмены антироссийских санкций. Демонстрируют недовольство политикой правительства и в Ганновере. Люди возмущены социальной политикой властей и требуют возобновить поставки энергоносителей из России. Организатором митингов в стране выступила правая оппозиционная партия "Альтернатива для Германии".

Дональд Трамп призвал немедленно начать переговоры для завершения конфликта на Украине. Бывший президент США, выступая перед сторонниками в штате Невада, заявил, что в противном случае ситуация может сильно усугубиться и перерасти в конфликт мирового масштаба. Он также прокомментировал и экономические проблемы Штатов, заявив, что действующий лидер Джо Байден и демократы в Конгрессе допустили худшую инфляцию в США за последние 50 лет.

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