Карл III с супругой приехали в Букингемский дворец. Перед тем, как зайти, они смотрели народный мемориал у стен замка. Цветы, открытки – все это оставили тысячи британцев, которые приходят отдать дань памяти Елизавете II.

Утром 10 сентября Карла III должны официально объявить королем. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.