Новый монарх Британии взял имя Карл III

После смерти Елизаветы II Букингемский дворец выпустил заявление о том, что новым королем станет ее старший сын Чарльз. Церемония провозглашения пройдет в Лондоне 16 сентября.

Британский монарх выбрал тронное имя, то с которым провел последние 73 года жизни – Чарльз. Но в переводе на русский язык его имя звучит совсем по-другому – Карл.

Все дело в языковой традиции. Транскрибируют только имена монархов Португалии и Испании, а всем остальным подыскивают имя библейской формы. Из русского или немецкого языка. Так, Уильям становится Вильгельмом, Луи – Людовиком, Жан и Джон – Иоанном.

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