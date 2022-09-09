Принц Гарри отправился в замок королевы в Шотландии без супруги Меган Маркл

Принц Гарри отправился в замок королевы Елизаветы II в Шотландии без супруги Меган Маркл. Как сообщили британские таблоиды, его терзает чувство вины. Он собирался прилететь, чтобы попрощаться с королевой, но не успел.

В последние дни здоровье Елизаветы II вызывало серьезные опасения. Также в Шотландию не поехала герцогиня Корнуолльская и Кембриджская, супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон. Она, как сообщается, осталась дома с детьми. Первыми в Шотландию прибыли сын королевы принц Чарльз и ее внук принц Уильям.

Прощание с королевой продлится 10 дней. На сайте королевской семьи открыта книга соболезнования. Люди смогут проститься с Елизаветой в Эдинбурге – гроб с ее телом будет сутки находиться в соборе святого Эгидия.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.