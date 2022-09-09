На зданиях Великобритании приспустили флаги из-за смерти Елизаветы II

Вся Британия скорбит по Елизавете II. На зданиях приспущены государственные флаги. Узнав о смерти монарха накануне, тысячи людей потянулись на площадь у Букингемского дворца.

Елизавета II была популярной персоной. Жители Туманного Альбиона восприняли ее уход как личную трагедию.

В чем секрет народной любви? И кто теперь займет королевский трон? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.