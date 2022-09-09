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Time посвятил обложку сентябрьского номера Елизавете II

за рубежомутратывидеоИван ЛозовойКристина Курума

Журнал Time посвятил обложку сентябрьского номера королеве Елизавете II. Американское издание поместило на первую страницу фотографию Елизаветы. На снимке королеве 42 года. Лаконичный портрет королевы в черном пальто сделал британский светский фотограф Сесил Битон.

В прошлом Time не раз помещал на обложку снимки королевы. Первый номер с Елизаветой вышел в 1929 году. На обложке – трехлетняя еще принцесса Лилибет. Второй раз Елизавета появилась в номере в январе 1953 года, почти через год после вступления на престол и за несколько месяцев до коронации. Последнюю обложку при жизни королевы в июне 2012 года посвятили бриллиантовому юбилею вступления на трон.

Елизавета II ушла из жизни 8 сентября в замке Балморал в Шотландии. Ей было 96 лет. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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