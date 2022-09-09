Time посвятил обложку сентябрьского номера Елизавете II

07:30
Журнал Time посвятил обложку сентябрьского номера королеве Елизавете II. Американское издание поместило на первую страницу фотографию Елизаветы. На снимке королеве 42 года. Лаконичный портрет королевы в черном пальто сделал британский светский фотограф Сесил Битон.
В прошлом Time не раз помещал на обложку снимки королевы. Первый номер с Елизаветой вышел в 1929 году. На обложке – трехлетняя еще принцесса Лилибет. Второй раз Елизавета появилась в номере в январе 1953 года, почти через год после вступления на престол и за несколько месяцев до коронации. Последнюю обложку при жизни королевы в июне 2012 года посвятили бриллиантовому юбилею вступления на трон.
Елизавета II ушла из жизни 8 сентября в замке Балморал в Шотландии. Ей было 96 лет. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: