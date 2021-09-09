Во Франции завершается церемония прощания с Жан-Полем Бельмондо. После этого территория Дома инвалидов будет открыта для всех, кто захочет проститься с кумиром нескольких поколений. Поминальная служба по Бельмондо состоится 10 сентября в церкви Сен-Жермен-де-Пре.

Французский актер Жан-Поль Бельмондо скончался на 89-м году жизни. Об этом сообщил его адвокат Мишель Годест. По его словам, в последнее время артист испытывал сильную усталость.

За свою профессиональную деятельность актер был удостоен высоких наград Франции: ордена "За заслуги в области искусства и литературы" и ордена Почетного легиона.

В 2006 году Жан-Поль Бельмондо стал командором ордена Искусств и Литературы – высшей награды министерства культуры Франции.

Кроме того, актер является обладателем почетной "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля и премии "Золотой лев" Венецианского кинофестиваля за вклад в мировой кинематограф.