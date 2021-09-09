В Париже состоится церемония прощания с Бельмондо

В четверг, 9 сентября, в Париже прощаются с Жан-Полем Бельмондо. До начала церемонии еще больше часа, но у Дома инвалидов, где она будет проходить, уже выстроилась длинная вереница людей. Многие из них пришли туда с раннего ура.

В соборе Дома похоронены известные деятели Франции. В настоящее время этот комплекс является местом прощания с высокопоставленными французскими военными, однако в исключительных случаях там провожают в последний путь деятелей Французской Республики, которые оставили особый след в жизни страны.

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