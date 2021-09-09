На юго-западе Франции людей эвакуируют из-за ливней

На юго-западе Франции в городе Ажен эвакуируют людей. Из-за ливней вода резко поднялась, в некоторых местах примерно на метр. Затоплены первые этажи зданий.

За два часа выпала примерно двухмесячная норма осадков. Такого местные не припомнят со времен начала Второй мировой.

Метеорологи опасаются, что из-за ливней возможны оползни и обвалы. Экстренное предупреждение объявлено в 32 департаментах. Ждут также града и гроз. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.