Два браслета Марии-Антуанетты, соединяющиеся в колье, выставят на торги

Украшения Марии-Антуанетты выставят на продажу. Торги проведут в ноябре в Женеве.

Аукционный дом Christie's анонсировал два браслета с крупными камнями, принадлежавших королеве Франции. Это модель-трансформер, два украшения можно соединить в одно колье.

Предварительно, лот оценили в 3,7 миллиона евро. Но и такая сумма по итогам торгов может показаться очень скромной – выручить планируют много больше.

Королеву Франции в свое время обвиняли в неумеренной любви к роскоши. После свержения монархии Марию-Антуанетту арестовали. В 1793 году ее казнили на гильотине. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.