В центре Ричмонда демонтировали статую генерала Роберта Ли

В центре американского города Ричмонд демонтировали статую генерала Роберта Ли, который руководил армией Конфедерации в годы Гражданской войны в США.

В последние годы местные жители, особенно темнокожие, требовали убрать монумент, называя его памятником рабству. Дело дошло до верховного суда штата Вирджиния, который разрешил снос статуи.

Сам процесс транслировался в прямом эфире. Посмотреть на демонтаж собралось много людей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.