Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 августа, 19:15

В мире

Авиационные власти Турции подняли потолок цен на билеты внутренних авиарейсов

Авиационные власти Турции подняли потолок цен на билеты внутренних авиарейсов

Спасатели локализовали пожар на юге Португалии

Египет заключил контракт на покупку 235 тыс тонн пшеницы из РФ

Новости мира: Трамп предположил о выдвижении новых обвинений

Украинские власти могут мобилизовать чиновников и специалистов с бронью

Новости часа: открытое горение ликвидировали на предприятии во Владимирской области

Большинство детей после скандала с выселением из турецких отелей вернулись в Москву

Крыша отеля загорелась в Турции

Торнадо возник на юго-востоке Турции

Новости мира: в Португалии эвакуировали почти 1,5 тыс человек из-за природного пожара

Авиационные власти Турции подняли потолок цен на билеты внутренних авиарейсов до 92 долларов. Ранее эта сумма составляла 1 650 лир, или около 60 долларов США.

Решение связано с увеличением налогов, в том числе НДС, и падением курса национальной валюты. Турецкий авиаперевозчик уже внес изменения в свои тарифы.

Курс лиры продолжает падать, ранее он достиг 27 лир за доллар. А годовая инфляция в июле ускорилась почти до 50%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомвидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика