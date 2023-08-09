Авиационные власти Турции подняли потолок цен на билеты внутренних авиарейсов до 92 долларов. Ранее эта сумма составляла 1 650 лир, или около 60 долларов США.

Решение связано с увеличением налогов, в том числе НДС, и падением курса национальной валюты. Турецкий авиаперевозчик уже внес изменения в свои тарифы.

Курс лиры продолжает падать, ранее он достиг 27 лир за доллар. А годовая инфляция в июле ускорилась почти до 50%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.