Жители Йемена столкнулись с нехваткой воды

В Йемене катастрофически не хватает воды. Соответствующее видео появилось в социальных сетях.

На кадрах виден момент приезда водовозки. Люди толпой бегут к машине, вооружившись огромным количеством различных фляжек и тары. В жаркую погоду питьевая вода там стала настоящим дефицитом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

