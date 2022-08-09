В Японии почтили память жертв атомной бомбардировки Нагасаки

В Япония вспоминают жертв ядерной бомбардировки Нагасаки. Траурная церемония в Парке Мира началась с минуты молчания в 05:02 по столичному времени.

Именно в это время в 1945 году над Нагасаки произошел взрыв бомбы "Толстяк", сброшенной американцами. Она оказалась почти вдвое мощнее атомной бомбы "Малыш", которую применили в Хиросиме 6 августа. В момент взрыва погибли 70 тысяч жителей, город был полностью разрушен.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки стали единственным в истории человечества примером боевого применения ядерного оружия. Соединенные Штаты до сих пор не признают своей моральной ответственности за уничтожение сотен тысяч жизни. Свои действия Вашингтон оправдывает военной необходимостью.

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