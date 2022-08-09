Первый турецкий сухогруз вывез из порта Черноморска 12 тыс тонн кукурузы

Первый турецкий сухогруз Polarnet вывез из порта Черноморска 12 тысяч тонн кукурузы. Cудно ждет прибытия специальной комиссии. Полагают, что после проверки груза и документов на него, зерно выгрузят и уже на фурах повезут к месту назначения.

А самая первая партия украинского зерна, вывезенная из Одессы, застряла в пути. Груз должны были доставить в Ливан, но покупатель, уже после проверки в Стамбуле, разорвал сделку. Свой отказ он объяснил нарушением условий контракта – доставку задержали более чем на пять месяцев. И теперь сухогруз Razoni с зерном стоит у турецкого побережья в Средиземном море в ожидании нового покупателя.

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