Новости мира: трое россиян погибли во время наводнений в Германии

Трое россиян стали жертвами наводнения в Германии. Об этом сообщил посол России в ФРГ Сергей Нечаев. По его словам, речь идет не о туристах. Все трое погибших постоянно жили в Германии. Из-за сильных дождей из берегов вышли притоки Рейна. Минобороны страны объявило в некоторых регионах военную тревогу, помощь местным жителям оказывали около тысячи солдат. От стихии пострадали также Нидерланды, Бельгия и Австрия. Затоплены десятки городов.

Калифорнию одолевает лесной пожар "Дикси". Огонь уничтожает целые населенные пункты. Например, от города Гринвилл осталось всего несколько домов. Власти штата пытаются помогать пострадавшим. Губернатор лично объезжает сгоревшие поселки, но пожар наступает слишком быстро. Спасатели признаются, что никогда не сталкивались ни с чем подобным.

С огнем продолжают бороться и в Греции. Пожары уже добрались до жилых кварталов в пригородах Афин. Полыхает национальный парк на горе Парнита. Пожарные отряды несут потери. Пострадали уже более 20 человек, двое попали в реанимацию. Один спасатель-доброволец погиб. Он получил травму головы после падения со столба, куда он взобрался чтобы тушить огонь.

Боевики запрещенной в России террористической группировки "Талибан" заявили о захвате еще нескольких административных центров на севере Афганистана. Официальное правительство эти данные не подтверждает. Наступление талибов началось после того, как из страны были выведены войска НАТО.

Лионель Месси простился с "Барселоной". Шестикратный обладатель золотого мяча дал свою последнюю пресс-конференцию на стадионе "Камп-Ноу". Месси поблагодарил всех, кто работал с ним в клубе и сказал, что очень жалеет о том, что не имеет возможности продолжить играть за сине-гранатовых.