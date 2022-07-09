Город Купянск в Харьковской области возвращается к мирной жизни

Город Купянск в Харьковской области после освобождения от украинских боевиков продолжает возвращаться к мирной жизни. Строители восстанавливают объекты инфраструктуры, разрушенные украинскими снарядами и ракетами.

В первую очередь это касается больниц. Стационары сейчас загружены больными, которые нуждаются в полноценном питании и лечении. Из-за этого врачи работают в полном составе, и часто – сверхурочно. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.