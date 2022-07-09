Новости мира: кризис на Шри-Ланке и перебои с топливом в Европе

На Шри-Ланке новый виток энергетического кризиса. Власти установили жесткие ограничения по подаче энергии. Света нет даже в супермаркетах и местным жителям приходится ходить за продуктами с фонариками.



Нечто подобное может грозить и жителям европейских стран. Там также большие проблемы с топливом и электричеством. К ним привели антироссийские санкции, которые сильно ударили по экономикам самих государств старого света.

Бывшего японского премьера Синдзо Абэ похоронят 12 июля в его родном городе в провинции Ямагути. Его тело уже доставили в Токио в дом, где живет его семья.

Об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.