В Португалии вакцинировались 35,1% населения

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Вакци-Нации". В ней телезрителям рассказывают, как идет прививочная кампания в разных странах.

В Португалии вакцинированы более 35% населения. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.