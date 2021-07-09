Новости мира: в Колумбии рассказали о предполагаемых убийцах президента Гаити

Предполагаемые убийцы президента Гаити – отставные колумбийские военные. Такое заявление сделал министр обороны Колумбии. Сам же отряд наемников, убивших президента Гаити, состоял из 26 человек. Таковы предварительные данные следствия. Все они были иностранцами и представлялись сотрудниками управления по борьбе с наркотиками США. После нападения на резиденцию главы государства семеро боевиков были уничтожены, двое задержаны и дают показания, остальным удалось скрыться. Позднее на территории представительства Тайваня на Гаити были задержаны еще 11 подозреваемых. У гаитянской прокуратуры есть вопросы и к охранникам убитого президента. Следствию предстоит выяснить, почему телохранители первого лица государства бездействовали. По одной из версий сотрудники службы безопасности могли быть в сговоре с нападавшими.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом попросил жителей штата меньше мыться, реже запускать посудомоечные машины и лишний раз не поливать газоны. На западе США сейчас царит засуха и запасы воды стремительно заканчиваются. Ее уровень в резервуарах, по прогнозам специалистов, к концу года достигнет исторического минимума. Руководителей промышленных предприятий попросили уменьшить потребление воды на производстве хотя бы на 15%. В штате возможны и перебои с электричеством. Они начнутся, если придется закрыть гидроэлектростанцию из-за низкого уровня воды в озере Оровилл.

Нью-Йорк ушел под воду. Город затопило после сильного ливня. Впрочем, по словам местных жителей, такое происходит у них достаточно регулярно. Люди привыкли к подтоплениям и научились справляться с неудобствами. Вот и сейчас в соцсетях появилось много видеороликов, на которых видно, как находчивые нью-йоркцы преодолевают водные преграды и как город справляется с последствиями наводнения.

По Испании пронесся мощный торнадо. Вихрь пересек город Вилафранка. Он срывал крыши с домов и вырывал из земли деревья. Сейчас власти подсчитывают ущерб, страховые компании готовятся к солидным выплатам.

Итальянские карабинеры переоделись в священников, чтобы задержать банду мошенников. Злоумышленники под видом представителей Ватикана предлагали предпринимателям, испытывающим финансовые проблемы, выкуп их собственности. После заключения сделки и получения денег преступники исчезали. Стражи порядка задержали пятерых лидеров группировки. Их обвиняют в 20 попытках мошенничества на сумму более полутора миллиона евро.

В Дании построили самый высокий в мире замок из песка. Его высота составляет 20 метров. На шедевр ушло почти 5 тысяч тонн песка. Над ним трудились 30 мастеров под руководством голландского скульптора Вилфреда Стийгера. По его замыслу, замок должен символизировать власть, которую коронавирус обрел над миром. Поэтому венчает сооружение модель COVID-19. Замок был сделан с примесью глины и клея, это позволит ему выдержать осенний ветер и зимний холод. Стийгер рассчитывает, что скульптура сохранится до марта следующего года.