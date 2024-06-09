Новости мира: терраса популярного бара обрушилась в Мексике

Страшная трагедия произошла этой ночью в Мексике. В центре города Сан-Луис-Потоси с шестиметровой высоты рухнула терраса популярного бара. В этот момент на ней находилась целая группа отдыхающих. Три человека погибли на месте, еще 19 пострадали.

Израильские военные освободили из плена Хамас четверых заложников, которых радикалы захватили еще в октябре. В их числе оказался 27-летний россиянин Андрей Козлов. В первые часы после обследования его встретил лично Биньямин Нетаньяху.

Пятеро ранены, десятки задержаны в результате столкновений полиции с протестующими во Франции. Эпичное сражение развернулось в поле возле строящейся автомагистрали. Собственно, против этого строительства люди и выступают.

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