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09 июня, 06:30

В мире

Новости мира: терраса популярного бара обрушилась в Мексике

Новости мира: терраса популярного бара обрушилась в Мексике

Новости мира: терраса популярного бара обрушилась в Мексике

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Страшная трагедия произошла этой ночью в Мексике. В центре города Сан-Луис-Потоси с шестиметровой высоты рухнула терраса популярного бара. В этот момент на ней находилась целая группа отдыхающих. Три человека погибли на месте, еще 19 пострадали.

Израильские военные освободили из плена Хамас четверых заложников, которых радикалы захватили еще в октябре. В их числе оказался 27-летний россиянин Андрей Козлов. В первые часы после обследования его встретил лично Биньямин Нетаньяху.

Пятеро ранены, десятки задержаны в результате столкновений полиции с протестующими во Франции. Эпичное сражение развернулось в поле возле строящейся автомагистрали. Собственно, против этого строительства люди и выступают.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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