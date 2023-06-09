Новости мира: на Филиппинах повысили уровень тревоги из-за вулкана Майон

Над Филиппинами ограничили полеты. Там проснулся один из самых непредсказуемых вулканов планеты – Майон. Ученые предупредили, что извержение может начаться в любой момент, и призвали власти эвакуировать людей, живущих в радиусе нескольких километров.

Сразу несколько стран предложили Канаде помощь с тушением лесных пожаров. Там действуют 414 очагов, и больше половины из них спасатели локализовать не могут. Дым добрался в том числе до США. На востоке Соединенных Штатов отложены тысячи авиарейсов. Из-за пожаров в Канаде Нью-Йорк стал городом с самой грязной атмосферой на планете.

На одной из американских трасс водителям пришлось уступать дорогу космической ракете. Это носитель Falcon 9, который в понедельник отправил к МКС грузовой корабль Cargo Dragon.

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