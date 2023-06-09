Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:15

В мире

Новости мира: на Филиппинах повысили уровень тревоги из-за вулкана Майон

Новости мира: на Филиппинах повысили уровень тревоги из-за вулкана Майон

В Египте запретили плавание и дайвинг у берегов Хургады после нападения акулы

Новости часа: в МАГАТЭ заявили, что ситауция на ЗАЭС остается потенциально опасной

Площадь лесных пожаров в Канаде достигла 4 млн гектаров

В Хургаде ввели запрет на плавание и дайвинг в море после нападения акулы на россиянина

Власти Египта ввели запрет на купание в море после нападения акулы на россиянина

Густой смог покрыл Нью-Йорк из-за лесных пожаров в Канаде

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру четверга

В Египте рыбаки и спасатели выловили акулу, которая могла напасть на россиянина

Очевидцы рассказали о нападении акулы на россиянина в Египте

Над Филиппинами ограничили полеты. Там проснулся один из самых непредсказуемых вулканов планеты – Майон. Ученые предупредили, что извержение может начаться в любой момент, и призвали власти эвакуировать людей, живущих в радиусе нескольких километров.

Сразу несколько стран предложили Канаде помощь с тушением лесных пожаров. Там действуют 414 очагов, и больше половины из них спасатели локализовать не могут. Дым добрался в том числе до США. На востоке Соединенных Штатов отложены тысячи авиарейсов. Из-за пожаров в Канаде Нью-Йорк стал городом с самой грязной атмосферой на планете.

На одной из американских трасс водителям пришлось уступать дорогу космической ракете. Это носитель Falcon 9, который в понедельник отправил к МКС грузовой корабль Cargo Dragon.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомпроисшествияпожартехнологиивидеоАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика