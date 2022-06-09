Американский сенатор раскритиковал Байдена за неспособность совладать с ценами на топливо

В США цены на бензин опять бьют рекорды. За один галлон просят уже пять долларов. На это американский сенатор Кеннеди заявил, что в Луизиане дешевле купить запрещенные препараты, чем бензин.

Так он раскритиковал президента Байдена за неспособность совладать с ценами на топливо, которые обновляют свои максимумы ежедневно. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.