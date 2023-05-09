Акция "Бессмертный полк" прошла в Париже

Несколько сотен человек собрались в центре Парижа на акцию "Бессмертный полк". Люди несли портреты ветеранов и пели песню "Катюша". Над шествием развевались российские триколоры и красные знамена победы.

На протяжении всего пути праздничную колонну сопровождали жандармы. Стражам порядка пришлось оттеснять провокаторов, которые пытались сорвать акцию. Они скандировали антироссийские лозунги и несли украинскую символику.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.