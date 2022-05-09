Акция "Бессмертный полк" пройдет в День Победы в городах России и за рубежом

Акция "Бессмертный полк" в этом году в традиционном формате проходит не только в городах и селах России. Десятки стран присоединились к акции памяти.

В столице Китая, Пекине около 350 человек приняли участие в шествии. Также там организовали фотовыставку "Великой Победе посвящается", на которой представили работы фронтовых корреспондентов.

В Риме акция состоялась на одной из центральных площадей. В ней приняли участие несколько сотен человек. Среди присутствующих было не только выходцы из России, но и итальянцы. К портретам советских солдат прибавились портреты и итальянских партизан, противостоявших фашистам.

Акция прошла и во Франции. В Париже в ней приняли участие несколько сотен человек. Кроме того, шествия состоялись в Германии, Австрии, Словакии и Турции. Активное участие приняли и страны Латинской Америки, в том числе, Куба, Аргентина и Венесуэла. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.