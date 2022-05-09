Акция "Бессмертный полк" пройдет в 90 странах

Акция "Бессмертный полк" пройдет в 2022 году в 90 странах. В некоторых шествие уже состоялось.

В Германии акция прошла в Штутгарте и во Франкфурте-на-Майне. Шествие было довольно масштабным, собралось немало людей.

Акцию поддержали и в других городах Европы. В Риме, Париже и Братиславе можно было услышать военные песни. В Мадриде участники акции развернули красные флаги и прошли по центральной улице города.

В Пекине несмотря на коронавирусные ограничения, участвовали сотни человек. Они почтили память героев войны минутой молчания.

В Буэнос-Айресе участники собрались на центральной площади. Были советские и российские флаги. Спели "Катюшу" и "День Победы".

Почтили память воинов и в центре Бейрута. Акция прошла в сопровождении оркестра. Собрались сотни человек – россиян и граждан Ливана.

"Бессмертный полк" состоялся в Турции. В Анкаре акцию провели на территории посольства РФ. В Стамбуле возложили цветы к мемориалу погибшим подводникам.

В Израиле устроили праздничный автопробег. Машины украсили знамена Победы и портреты ветеранов. Водители надели военную форму советских лет.

Акция впервые прошла в Венесуэле. В Каракасе в шествии приняли участие более 350 человек. Среди портретов героев и участников Великой Отечественной войны встречались и плакаты с изображениями венесуэльских борцов за мир. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.