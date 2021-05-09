В Германии вступили в силу карантинные послабления

В рубрике "Откройте, ковид" телезрителям рассказывают последние новости о распространении коронавируса в мире.

В Германии 9 мая вступили в силу послабления для привитых и переболевших коронавирусом. Теперь они могут беспрепятственно встречаться друг с другом, не сдавать тесты для посещения магазинов и некоторых заведений. Также для людей с антителами отменили карантин при возвращении из потенциально опасных стран и ночной комендантский час. Однако маски и социальная дистанция остаются обязательными.

Тем временем в Индии число заболевших в четвертый раз с начала пандемии превысило 400 тысяч человек за сутки. Заболеваемость в стране растет с февраля, однако пока взять ее под контроль не удается. Индия находится на втором месте в мире по числу заболевших. В воскресенье, 9 мая, глава Минздрава РФ сообщил, что российские врачи наконец получили индийский штамм коронавируса для его изучения. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.