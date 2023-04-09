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За соблюдением закона о хиджабе в Иране будут следить с помощью камер

За соблюдением закона о хиджабе в Иране будут следить с помощью камер

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За соблюдением закона о хиджабе в Иране будут следить с помощью камер. Умную систему запустят уже 15 апреля.

Камеры, которые будут отслеживать женщин с непокрытой головой, установят в общественных местах и на улицах. А специальная программа будет идентифицировать нарушителей. Пойманным в первый раз вынесут предупреждение. А за повторное нарушение женщины могут предстать перед судом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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