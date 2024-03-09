Новости мира: оранжевый уровень погодной опасности объявлен в ОАЭ из-за ливней

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в ОАЭ из-за обрушившихся на страну ливней с грозами. Власти отменили все массовые мероприятия и закрыли популярные места отдыха. В крупных городах, включая Дубай, затопило некоторые дома и предприятия.

Трехэтажное здание обрушилось в центре Тулузы в ночь на субботу, 9 марта. По информации СМИ, никто не пострадал, поскольку жителей дома эвакуировали еще несколько дней назад. Поводом послужила трещина, которую увидели в одном из магазинов на первом этаже.

В Мадриде прошла акция протеста после того, как премьер Испании Педро Санчес согласился внести изменения в законопроект об амнистии сторонников независимости Каталонии.

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