Букингемский дворец отреагировал на интервью принца Гарри и Меган Маркл

Букингемский дворец прервал молчание и отреагировал на скандальное интервью принца Гарри и Меган Маркл. Королевская семья призналась, что опечалена тем, как тяжело было супругам на протяжении последних лет.

В воскресенье, 7 марта, в эфире американского телеканала CBS вышло интервью Опры Уинфри с принцем Гарри и его женой Меган Маркл. Одной из главных тем двухчасового разговора стали отношения внутри королевской семьи.

В частности, Маркл сообщила о расизме со стороны королевской семьи, а также о том, что у нее были мысли о самоубийстве. Откровения герцога и герцогини Сассекских всполошили не только Букингемский дворец, но и международную общественность. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

