Новости мира: взрывы произошли на военной базе в Экваториальной Гвинее

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В Экваториальной Гвинее число погибших в результате серии взрывов на военной базе возросло до 98 человек, более 600 пострадали. В воскресенье вечером на оружейном складе начался пожар. Быстро остановить распространение пламени не удалось и боеприпасы начали детонировать. Взрывной волной сорвало крыши с окрестных зданий.
Дракой закончилось заседание Чкондидской епархии в Грузии. Представители духовенства, недовольные работой нового правящего митрополита Стефана, затеяли потасовку с его сторонниками. Драка случилась на балконе второго этажа. В итоге не выдержали перила и люди начали падать вниз. Пострадали 6 человек, в том числе операторы и корреспонденты местных телеканалов.
В Ирландии священник порадовал прихожан рэпом от "Черного Потрошителя". Месса, которая из-за коронавируса проходила в режиме онлайн, уже заканчивалась, когда святой отец внезапно нажал не на ту кнопку и в эфир ворвалась музыка улиц. Выключить музыку удалось только через несколько секунд.
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