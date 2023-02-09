В Австралии решили убрать с Национального военного мемориала китайские камеры

В Австралии решили убрать с Национального военного мемориала в Канберре китайские камеры наблюдения производства КНР. Как сообщили местные СМИ, чиновники опасаются, что это оборудование способно передавать данные в Пекин. Всего уберут 11 камер.

Ранее британское правительство запретило устанавливать камеры слежения китайского производства в правительственных зданиях. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.