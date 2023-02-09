Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08:00

Политика

В Австралии решили убрать с Национального военного мемориала китайские камеры

В Австралии решили убрать с Национального военного мемориала китайские камеры

В Пентагоне заявили об обнаружении еще четырех китайских аэростатов в небе над США

Землетрясение в Турции может повлиять на мировую энергетическую безопасность

Военные РФ доставили гуманитарную помощь в пострадавшие от землетрясения районы Сирии

Турецкий город Искендерун начал уходить под воду после землетрясения

В Киеве снесли памятник советскому летчику Валерию Чкалову

Леопард проник в здание суда в Индии

Бригада спасателей МЧС РФ начала искать российскую семью с двумя детьми в Хатае

Дополнительный спецборт МЧС России приземлился в Турции

Российские военные нашли тела еще пяти погибших после землетрясения в Сирии

В Австралии решили убрать с Национального военного мемориала в Канберре китайские камеры наблюдения производства КНР. Как сообщили местные СМИ, чиновники опасаются, что это оборудование способно передавать данные в Пекин. Всего уберут 11 камер.

Ранее британское правительство запретило устанавливать камеры слежения китайского производства в правительственных зданиях. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомполитикавидеоИван ЛозовойКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика