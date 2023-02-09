В Пентагоне заявили об обнаружении еще четырех китайских аэростатов в небе над США. Подобные аппараты засекли в воздушном пространстве Штатов еще во время президентства Дональда Трампа. Последний летательный аппарат сбили 4 февраля.

Отмечается, что аэростат висел над военными объектами долгое время и мог сделать более детальные снимки, чем со спутника. Кроме того, подобные инциденты показывают уязвимость американской противовоздушной обороны. Дело в том, что техника настроена на обнаружение быстролетящих и излучающих тепло целей, аэростаты не входят в эту категорию.

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