Более 150 рейсов задержали в Северной Индии из-за тумана

Более 150 внутренних авиарейсов задержали и более 260 поездов отменили за последние сутки в Северной Индии из-за резкого холода и тумана.

По информации местных СМИ, утром в индийской столице видимость упала до 25 метров. Смог также объясняется тем, что жители небогатых районов отапливают жилища углем и дровами. А низкие температуры – серьезная проблема для города, в котором нет центрального отопления.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.