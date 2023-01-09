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Посольство РФ в Бразилии распространило предупреждение для граждан из-за беспорядков

Посольство РФ в Бразилии распространило предупреждение для граждан из-за беспорядков

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Посольство РФ в Бразилии призвало россиян не выходить на улицы и избегать мест массового скопления людей. В Бразилии объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за беспорядков, более 400 участников уже задержали.

Сторонники экс-президента страны Жаира Болсонару не согласны с результатами президентских выборов. Протестующие требуют отставки правительства Луиса Лулы да Сильвы, который вступил в должность президента 1 января. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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