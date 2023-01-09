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Посольство РФ в Бразилии рекомендовало согражданам не выходить на улицы

Посольство РФ в Бразилии рекомендовало согражданам не выходить на улицы

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Посольство РФ в Бразилии призвало сограждан не выходить на улицы, а также избегать мест массового скопления людей. В Бразилии объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за беспорядков – более 400 участников уже задержали.

Протесты начались в воскресенье, 8 января. Инициаторы – сторонники бывшего президента Жаира Болсонару. Протестующие требовали отставки правительства Луиса Лулы да Сильвы, который вступил в должность президента 1 января. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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