Посольство РФ в Бразилии рекомендовало согражданам не выходить на улицы

Посольство РФ в Бразилии призвало сограждан не выходить на улицы, а также избегать мест массового скопления людей. В Бразилии объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за беспорядков – более 400 участников уже задержали.

Протесты начались в воскресенье, 8 января. Инициаторы – сторонники бывшего президента Жаира Болсонару. Протестующие требовали отставки правительства Луиса Лулы да Сильвы, который вступил в должность президента 1 января. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.