Новости мира: режим ЧС объявлен в Бразилии из-за беспорядков

Посольство России в Бразилии рекомендует согражданам не выходить на улицы, так как в стране объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за беспорядков. Более 400 участников уже задержали. Протесты начались в воскресенье, 8 января. Инициаторы – сторонники бывшего президента Жаира Болсонару. Им удалось захватить здание конгресса. Полицейские попытались взять его штурмом и даже использовали вертолет со слезоточивым газом.

В Китае начался бунт на одной из фабрик медицинских изделий. Компания наняла тысячи новых работников, ожидая увеличения спроса на свою продукцию на фоне всплеска коронавируса. Однако после отмены обязательного тестирования на COVID-19 руководство без предупреждения уволило почти восемь тысяч сотрудников и не выплатило им зарплаты. Больше половины из них вернулись на фабрику для отстаивания своих прав. Уволенные не стали ждать переговоров, сразу начали ломать станки и даже избили руководителя предприятия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.