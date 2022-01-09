Новости мира: разрешение "Спутника V" в Израиле и штрафы за отказ от прививки в Италии

Привитые "Спутником V" могут попасть в Израиль с 9 января. Туристы должны получить две дозы вакцины, и ко дню их въезда в Израиль должно пройти не менее 14 дней с даты получения второй дозы.

В Италии за отказ от вакцинации ввели штраф в размере 100 евро. Столько придется заплатить гражданам старше 50 лет, которые не хотят делать прививку. Медики назвали эту сумму слишком маленькой. А работодатели теперь могут отстранять от работы невакцинированных сотрудников без сохранения зарплаты.

Отдых в Бразилии закончился трагедией – на туристов рухнул огромный кусок скалы, когда они проплывали мимо нее на катерах. На кадрах видно, как каменная глыба просто накрыла несколько маленьких судов. Минимум два катера затонули.

Об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.