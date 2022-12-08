В Шотландии ищут волонтеров для ухода за полусотней хаски. Описание задач разместило местное ранчо. Помимо кормления и помощи в дрессировке собак, предстоит ухаживать за коровами, овцами и цыплятами. Работа будет на свежем воздухе, на фоне красивых пейзажей и без интернета, подчеркивают авторы объявления.

Однако развлечение довольно дорогое: за четыре недели заплатить придется почти две тысячи долларов. При этом в стоимость не включено питание. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.