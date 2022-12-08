Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

07:15

В мире

В Шотландии ищут волонтеров для ухода за полусотней хаски

В Шотландии ищут волонтеров для ухода за полусотней хаски

Новости часа: полиция Перу задержала отстраненного от должности президента Кастильо

Новый сезон театра La Scala открылся оперой "Борис Годунов"

Новости часа: распущенный президентом Перу конгресс объявил ему импичмент

Парламент Перу проголосовал за отставку президента Педро Кастильо

В ФРГ заявили, что задержанные по делу о госперевороте планировали создать новую армию

Генпрокуратура ФРГ сообщила о пресечении попытки госпереворота в стране

Заговорщики планировали госпереворот в Германии

Новости часа: ГД приняла закон об установлении МРОТ в 2023 году на уровне 16 242 рубля

Москвичам рассказали о финансовом состоянии населения Катара

В Шотландии ищут волонтеров для ухода за полусотней хаски. Описание задач разместило местное ранчо. Помимо кормления и помощи в дрессировке собак, предстоит ухаживать за коровами, овцами и цыплятами. Работа будет на свежем воздухе, на фоне красивых пейзажей и без интернета, подчеркивают авторы объявления.

Однако развлечение довольно дорогое: за четыре недели заплатить придется почти две тысячи долларов. При этом в стоимость не включено питание. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомвидеоАнастасия БородинаНикита Пименов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика