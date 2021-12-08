В Греции хотят отправлять в тюрьму родителей, не пускающих детей в школу из-за COVID-19

В Греции хотят штрафовать и даже сажать на 2 года родителей, не пускающих детей в школу из-за пандемии. Жесткую меру предложили Минюст и Минобразования страны.

Дело в том, что сейчас все греческие школьники должны носить маски в учебных заведениях. Однако, как пишут РИА Новости, некоторым родителям – противникам вакцинации, это не нравится. Они заявляют, что "ношение маски – это пытка", а экспресс-тесты опасны для здоровья. В итоге подают судебные иски против учителей, а детям разрешают пропускать уроки.

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