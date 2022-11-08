Новости мира: протесты вспыхнули в Италии

В Италии рабочие и работодатели вышли на акции против роста цен на электроэнергию и газ. Массовые митинги прошли в Палермо. Среди демонстрантов – рабочие, члены профсоюзов, руководители компаний и предприниматели. Кто-то из представителей бизнеса уже обанкротился, а кто-то находится на грани разорения. Они требуют от нового правительства решительных шагов для выхода из кризиса.

Карнавалом отметили избрание нового президента Бразилии Лулы де Силва. Участники, одетые в цвета бразильского флага, а также в красном, символизирующим партию трудящихся, от которой баллотировался да Силва, заняли центральные улицы Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро. Лула победил с минимальным перевесом во втором туре, получив 50,9% голосов против 49,1% у соперника Болсонару.

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