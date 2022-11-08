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Политика

Илон Маск агитировал американцев голосовать за республиканцев на выборах в конгресс

Илон Маск агитировал американцев голосовать за республиканцев на выборах в конгресс

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Илон Маск стал агитировать американцев голосовать за республиканцев на промежуточных выборах в конгресс. Американский миллиардер призвал отдать свои голоса за противников партии действующего президента, чтобы создать политическое равновесие.

По мнению Маска, разделение властей ограничивает худшие проявления со стороны обеих партий. Сам же миллиардер признался, что до этого года отдавал свой голос демократам. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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