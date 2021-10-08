В Китае начали продавать устройства, "отключающие" шумных женщин

В Китае отключают слишком шумных бабушек. Дело в том, что местные женщины собираются на улицах на сквэр-дансы, где танцуют и заводят новые знакомства. И все бы ничего, но колонки они с собой обычно носят очень громкие, и музыка мешает остальным горожанам.

Бабушкам предлагали пользоваться беспроводными наушниками, но они от них отказались, отметив, что "это не так весело". Средство против неугомонных женщин наконец найдено – теперь колонки можно просто отключать дистанционно с помощью специального пульта, и на него сейчас дикий спрос. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.