В Казахстане провели зомби-челлендж против угарного газа

К жителям Казахстана нагрянули зомби. Это были загримированные спасатели, которые творчески подошли к профилактике отравления угарным газом. В живых мертвецов они решили переодеться, чтобы показать, как себя чувствуют люди, пострадавшие из-за неправильного использования печей.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области заявили, что местные жители не всегда серьезно относятся к проблеме, поэтому пришлось использовать яркие костюмы, чтобы привлечь внимание. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.