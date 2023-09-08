Новости мира: французские школы выгнали домой десятки девочек-мусульманок из-за дресс-кода

Во Франции начали выгонять с уроков учениц в традиционных арабских платьях-абайях. Это началось после того, как Госсовет страны одобрил запрет на любую религиозную одежду в школах. Правительство еще в августе объявило о табу на абайи для школьниц, поскольку такая одежда демонстрирует религиозную принадлежность. Жалобы на то, что это дискриминационная мера Высший административный суд Франции отклонил.

Власти США пытаются понять, откуда у китайской компании Huawei передовые разработки в условиях санкций. Вопросы возникли после того, как вышел флагманский смартфон Mate 60 Pro. По мнению экспертов, американцев беспокоит не столько новый процессор, сколько возможности китайцев по его созданию. Ведь технологии, которые теперь есть у Пекина, будут внедряться в военную сферу. А это может пошатнуть позиции США, как одного из лидеров в области новых вооружений.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.