Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 сентября, 07:30

В мире

Новости мира: французские школы выгнали домой десятки девочек-мусульманок из-за дресс-кода

Новости мира: французские школы выгнали домой десятки девочек-мусульманок из-за дресс-кода

США отправят на Украину снаряды с обедненным ураном для танков Abrams

Новости мира: землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Чили

Почти две тысячи домов разрушены и повреждены в Стамбуле из-за ливня

Россияне пока не обращались за досрочным прекращением отдыха в Стамбуле – АТОР

Прокуратура Стамбула начала расследование в связи с наводнением

Киев призвал Европу вернуть в страну украинцев призывного возраста – СМИ

В Италии болельщики "Фоджи" сожгли стадион соперника после поражения команды

США проведут испытания МБР Minuteman III 6 сентября

Мощное наводнение произошло в Стамбуле

Во Франции начали выгонять с уроков учениц в традиционных арабских платьях-абайях. Это началось после того, как Госсовет страны одобрил запрет на любую религиозную одежду в школах. Правительство еще в августе объявило о табу на абайи для школьниц, поскольку такая одежда демонстрирует религиозную принадлежность. Жалобы на то, что это дискриминационная мера Высший административный суд Франции отклонил.

Власти США пытаются понять, откуда у китайской компании Huawei передовые разработки в условиях санкций. Вопросы возникли после того, как вышел флагманский смартфон Mate 60 Pro. По мнению экспертов, американцев беспокоит не столько новый процессор, сколько возможности китайцев по его созданию. Ведь технологии, которые теперь есть у Пекина, будут внедряться в военную сферу. А это может пошатнуть позиции США, как одного из лидеров в области новых вооружений.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомвидеоАлександра Бриль
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика