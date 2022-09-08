Люди несут цветы к посольству Великобритании в Москве после смерти Елизаветы II. Чтобы почтить память монарха, в Лондоне люди собираются возле Букингемского дворца.

Королева Елизавета II умерла вечером 8 сентября.

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